Коновалов: в женской сборной РФ появится тренер по функциональной подготовке

Тренерский штаб женской сборной России по биатлону будет усилен специалистом по физической подготовке, сообщил назначенный накануне старший тренер национальной команды Сергей Коновалов.

«Серьезных изменений в нашем тренерском штабе не планируется, единственное, будет одно дополнение — появится тренер по функциональной подготовке, который будет помогать нам с силовыми тренировками и техникой.

Ситуация непростая, руководству решение о моем назначении на пост старшего тренера далось, видимо, очень тяжело, поскольку ситуация с женской командой сейчас оставляет желать лучшего. Но решение принято, так что будем работать, что мы уже и начали, приступив к тренировкам в Белокурихе.

Работа в направлении улучшения результатов ведется, мы подключили много сил: активно нам помогает аналитический отдел, который изучает информацию по предыдущим сезонам. Идет мозговой штурм и анализ всего того, что мы имеем на данный момент. Думаю, что мы найдем то зерно, которое позволит нам показать достойный результат в следующем сезоне", — приводит слова Коновалова ТАСС.

В составе команды на данный момент тренируются пять биатлонисток: Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Услугина. Ирина Старых, Екатерина Юрлова и Ольга Подчуфарова пропускают сбор в Белокурихе по согласованию с тренерским штабом — планируется, что они присоединятся к команде на следующих сборах.