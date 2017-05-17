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«Университет-Нева» сыграет в финале чемпионата России по гандболу

17 мая 2017, среда. 21:17. Другие

Петербургская команда «Университет-Нева» вышла в финал чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги, одержав вторую победу над СКИФом в полуфинальной серии соревнований.

В составе хозяев 11 раз отличился Дмитрий Киселев, по четыре мяча забили Дмитрий Богданов и Кирилл Воронин. У гостей самым результативным стал Александр Шкуринский, на счету которого восемь голов.

Ранее первым финалистом стал подмосковный клуб «Чеховские медведи», в двух матчах обыгравший «Динамо-Виктор». Финал и серия за бронзовые медали начнутся 22 мая.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Полуфинал. Третий матч

«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) – СКИФ (Краснодар) – 25:22 (13:15).

Счёт в серии – 2:1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ГК СКИФ ГК Университет-Нева ГК Чеховские медведи
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