Президент ВАДА: Россия проделала большую работу, ВАДА примет решение по РУСАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди заявил, что Россия проделала значительную работу в борьбе с допингом, и ВАДА примет взвешенное решение по возможному возвращению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в эту организацию.

Возможное восстановление членства РУСАДА будет обсуждаться в четверг на совете учредителей ВАДА.

«Решение по России будет принято 18 мая на совете учредителей ВАДА. Я ожидаю, что его участники подойдут очень серьезно к изучению этого вопроса, так как и Россия, и ВАДА проделали значительную работу, чтобы улучшить текущую ситуацию. Буду с нетерпением ждать, какие решения будут озвучены», — сказал Риди.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко также сообщил, что ВАДА будет обсуждать решение, касающееся восстановления статуса Российского антидопингового агентства.

«18 мая пройдёт заседание совета учредителей ВАДА. Посмотрим, конечно, что там будет решено. Мы не можем предвосхищать события. Все вопросы, которые ВАДА ставило перед Россией, она добросовестно выполняет, нам скрывать нечего. Мы всегда говорили, что у нас никогда не было никаких программ, покрывающих спортсменов. Надеюсь, 17-18 мая определённое решение будет. Какое? Давайте подождём. Пока сложно сказать. Всё, что нужно, Россия добросовестно выполняет», — говорил Мутко.