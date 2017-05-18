Хаффман выиграл четвёртый этап велогонки «Тур Калифорнии»

Американский велогонщик Эван Хаффман из команды Rally Cycling стал победителем четвёртого этапе велогонки Мирового тура «Тур Калифорнии». Он преодолел 159,5 км за 3 часа 41 минуту 52 секунды. Вторым стал его партнёр по команде канадец Роб Бриттон, третьим – голландец Леннард Хофстед из Team Sunweb.

В генеральной классификации лидирует поляк Рафал Майка из Bora-Hansgrohe – 16 часов 4 минуты 48 секунд. Второе место занимает новозеландец Джордж Беннетт (+2 секунды) из Lotto NL-Jumbo, третье — американец Иэн Босвелл (+14 секунд) из Sky.

Пятый этап состоится 18 мая.