Кампенартс оштрафован за приглашение девушки на свидание на «Джиро д'Италия»

Бельгийский велогонщик команды Lotto-Jumbo Виктор Кампенартс, который на старте «разделки» в рамках десятого этапа веломногодневки Гранд-тура «Джиро д'Италия» предложил девушке начать с ним встречаться, был оштрафован на 100 швейцарских франков за нанесение ущерба имиджу велоспорта, сообщает Sporza.

Спортсмен стартовал с расстёгнутой майкой, а на его груди было написано: «Карлин, как насчёт того, чтобы встречаться?»

Карлин в интервью этому же изданию сказала, что согласилась на предложение велогонщика.