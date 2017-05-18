Фигурист Жиганшин принял решение завершить карьеру

Чемпион России 2015 года российский фигурист Руслан Жиганшин принял решение завершить спортивную карьеру, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

До конца сезона-2013/14 Руслан выступал в паре с Викторией Синициной, с которой в 2012 году стал чемпионом мира среди юниоров. Затем Синицина стала выступать в дуэте с олимпийским чемпионом 2014 года в командном турнире Никитой Кацалаповым, а новой партнёршей Шиганшина стала Елена Ильиных.

В минувшем сезоне Ильиных и Жиганшин заняли четвёртое место на чемпионате России и не попали в состав сборной на чемпионаты Европы и мира.