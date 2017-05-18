Определён состав сборной России по гребному слалому на чемпионат Европы

Тренерский штаб сборной России по гребному слалому определил состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт 1-4 июня в Тацене (Словения), а также на три этапа Кубка мира в Чехии и Германии.

Гребной слалом. Чемпионат Европы и стартовые этапы Кубка мира. Состав сборной России

Мужчины. Каноэ-одиночка: Алексей Попов, Анвар Клевлеев, Кирилл Сеткин, Николай Шклярук.

Каноэ-двойка: Игорь Михайлов / Николай Шклярук, Вадим Войналович / Алексей Попов, Дмитрий Азанов / Егор Говер.

Байдарка-одиночка: Павел Эйгель, Максим Шабанов, Сергей Маймистов, Никита Губенко.

Женщины. Каноэ-одиночка: Алсу Миназова, Анастасия Тропкина, Наталья Деревянко, Полина Мухгалеева, Зульфия Сабитова.

Байдарка-одиночка: Марта Харитонова, Екатерина Перова, Александра Перова, Арина Бедоева, Ксения Крылова, Полина Смирнова.