Норвежский горнолыжник Свиндаль заработал около $ 6 млн на фондовой бирже

Олимпийский чемпион 2010 года в супергиганте норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль заработал около $ 6 млн на фондовой бирже, сообщает Dagens Naeringsliv. 34-летний спортсмен владеет немалым количеством акций и в период восстановления после травмы активно играет на бирже. Также Свиндаль планирует начать инвестировать в индустрию моды.

Из-за травмы колена пятикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира пропустил сезон-2014/15 и половину сезонов 2015-2016 и 2016-2017 годов. На Играх 2010 года он также завоевал серебро и бронзу.