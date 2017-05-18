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Кобб: надеюсь узнать больше о прогрессе в борьбе с допингом в России

18 мая 2017, четверг. 13:50. Другие

Исполнительный директор федерации биатлона США Макс Кобб оценил ситуацию с восстановлением статуса РУСАДА во Всемирном антидопинговом агентстве. Ранее глава ВАДА Крэйг Риди сказал, что в России была проделана большая работа в борьбе с допингом.

«Я надеюсь узнать больше о прогрессе, который был достигнут в России, чтобы соответствовать кодексу. Однако меня беспокоят другие новости. IAAF утверждает, что никакого прогресса нет, а другие говорят, что они довольны прогрессом», – приводит слова Кобба AP.

Источник: Associated Press Сообщить об ошибке
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ВАДА Допинг
Новости. Другие
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