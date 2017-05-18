Допинг-проба российского тяжелоатлета Харченко дала положительный результат

Допинг-проба бронзового призёра чемпионата России по тяжёлой атлетике 2016 года Виктора Харченко дала положительный результат, сообщает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики. Он временно отстранён от участия в соревнованиях.

На чемпионате России 2016 года Харченко стал третьим в весовой категории до 85 килограммов. На чемпионате Европы он занял пятое место.

Также положительными оказались допинг-пробы представителей Молдавии — бронзового призера чемпионата Европы 2012 года Александра Шпака и действующего вице-чемпиона Европы Юрия Дудогло.