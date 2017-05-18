Российские лучницы вышли в финал этапа Кубка мира в командном турнире

В Шанхае (Китай) проходит первый этап Кубка мира по стрельбе из лука. В классическом луке женская сборная России (Саяна Цыремпилова, Ксения Перова, Наталья Эрдыниева) поспорит за золото с американками. По ходу соревнований россиянки одержали победы над сборными Индонезии – 6:2, Южной Кореи – 6:0 и Китая – 5:3.

В миксте Александр Кожин и Наталья Эрдыниева в полуфинале уступили дуэту из Тайваня – 2:6 и сразятся за бронзу с американцами.

Мужская сборная России в классическом луке в четвертьфинале уступила казахстанцам – 4:5.