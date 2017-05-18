Юрьев сменит Мяуса на посту главного тренера сборной РФ по хоккею с мячом

18 мая в Москве проходит заседание исполкома Федерации хоккея с мячом России. В числе рассматриваемых вопросов – утверждение новой формулы предстоящего чемпионата страны, отставка главного тренера сборной России Сергея Мяуса и объявление 22 лучших игроков прошедшего чемпионата.

«По поводу формулы предстоящего чемпионата страны – это будет двухкруговой турнир с последующей финалом из четырёх команд. Это ещё будет обсуждаться. На посту главного тренера сборной Сергея Мауса сменит Михаил Юрьев. Отставку Сергея Мяуса приняли и поблагодарили за работу! Будет создан попечительский совет во главе с известным политиком Георгием Боосом», — передаёт слова президента федерации хоккея с мячом Иркутской области и члена Исполкома ФХМР Владимира Матиенко корреспондент «Чемпионата» Ника Песчинская.