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«Сибиряк» по пенальти одолел «Динамо» в первом матче полуфинальной серии ЧР

18 мая 2017, четверг. 17:57. Другие

Новосибирский «Сибиряк» в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу на своей площадке в серии послематчевых пенальти переиграл подмосковное «Динамо». Основное время завершилось вничью 4:4, в овертайме команды забили по два раза, а в серии шестиметровых точнее оказались подопечные Евгения Куксевича. Второй матч пройдёт завтра, 19 мая.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Плей-офф. Полуфинал. Первый матч

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Динамо» (Московская область) — 6:6 2ОТ (1:2, 3:2, 1:2, 1:0, по пен. 5:4)
Голы: Сучилин, 6 (0:1), Ари, 11 (0:2), Волынюк, 21 (1:2), Сими Сайотти, 26 (2:2), Робиньо, 28 (2:3), Жоан, 32 (3:3), Фукин, 39 (3:4), Главатских, 41 (4:4), Кудзиев, 51 (5:4), Робиньо, 51 (5:5), Фукин, 54 (5:6), Иванов, 57 (6:6)
Счёт в серии: 1-0.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МФК Динамо МФК Сибиряк
Новости. Другие
18 мая 2017, четверг
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