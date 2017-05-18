«Сибиряк» по пенальти одолел «Динамо» в первом матче полуфинальной серии ЧР

Новосибирский «Сибиряк» в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу на своей площадке в серии послематчевых пенальти переиграл подмосковное «Динамо». Основное время завершилось вничью 4:4, в овертайме команды забили по два раза, а в серии шестиметровых точнее оказались подопечные Евгения Куксевича. Второй матч пройдёт завтра, 19 мая.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Плей-офф. Полуфинал. Первый матч

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Динамо» (Московская область) — 6:6 2ОТ (1:2, 3:2, 1:2, 1:0, по пен. 5:4)

Голы: Сучилин, 6 (0:1), Ари, 11 (0:2), Волынюк, 21 (1:2), Сими Сайотти, 26 (2:2), Робиньо, 28 (2:3), Жоан, 32 (3:3), Фукин, 39 (3:4), Главатских, 41 (4:4), Кудзиев, 51 (5:4), Робиньо, 51 (5:5), Фукин, 54 (5:6), Иванов, 57 (6:6)

Счёт в серии: 1-0.