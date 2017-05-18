ВАДА собирается получить право наказывать НОК за антидопинговые нарушения

На заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства в Монреале была принята поправка в кодекс организации, позволяющая ВАДА применять санкции в отношении Национальных олимпийских комитетов и федераций по видам спорта за нарушения антидопинговых правил, сообщает АР.

При этом ВАДА рассчитывает ускорить процесс вступления нового правила в силу, чтобы получить соответствующие полномочия к Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, а не в 2021 году, как это предполагает кодекс организации.

Если поправка будет одобрена, то Международный олимпийский комитет и все государства, заключившие соглашения с ВАДА, будут обязаны следовать новому правилу.