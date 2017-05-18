Самбо, пляжный футбол и лёгкая атлетика вошли в программу Европейских игр-2019

Европейские олимпийские комитеты (ЕОС) определили список из 16 видов спорта, которые будут вклюяены в программу вторых Европейских игр. В рамках соревнований, запланированных в Минске на период с 14 по 30 июня 2019 года, будут разыграны медали в лёгкой атлетике, стрельбе из лука, бадминтоне, боксе, гребле на байдарках и каноэ, велоспорте, гимнастике, карате, дзюдо, пулевой стрельбе, пляжном футболе и волейболе, самбо, баскетболе в формате 3х3, настольном теннисе и борьбе.

По сравнению с первыми Играми в Баку в 2015 году, из программы были удалены фехтование, тхэквондо, триатлон и водные виды спорта.

«На Играх в Минске не будет соревнований по водным видам спорта, потому что в Баку в этих дисциплинах был очень слабый состав участников, а проведение соревнований по ним требует значительных затрат», — приводит слова исполняющего обязанности президента EOC Янеша Косьянчича Inside the Games.