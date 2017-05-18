ВАДА: Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая

Заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства Роб Келер заявил, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева должна до 31 мая покинуть пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства.

«Согласно пункту дорожной карты по восстановлению соответствия РУСАДА кодексу ВАДА, эта кандидатура будет устранена с поста главы наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая», — приводит слова Келера Inside the Games.

Исинбаева была избрана руководителем наблюдательного совета РУСАДА в марте, однако затем ВАДА заявило, что её кандидатура не соответствует принятой дорожной карте.