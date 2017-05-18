Фристайлистка Хольмлунд вышла из комы спустя пять месяцев

Шведская фристайлистка Анна Хольмлунд вышла из медикаментозной комы, в которой находилась с 19 декабря 2016 года.

Хольмлунд, которая является трёхкратной обладательницей Кубка мира в зачёте ски-кросса и бронзовым призёром Олимпийских игр 2014 года, получила черепно-мозговую травму во время подготовки к соревнованиям.

В федерации лыжных видов спорта Швеции сообщили, что спустя пять месяцев спортсменка пришла в сознание и сейчас она в состоянии коротко отвечать на вопросы. Летом Анна может вернуться из Стокгольма в родной Сундсваль.