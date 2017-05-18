Риди: для восстановления РУСАДА необходимо выполнить четыре пункта

Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди оценил ход работы по восстановлению соответствия РУСАДА кодексу ВАДА.

«Мы должны быть довольны работой комитета, который создал Путин и возглавил Смирнов. Мы должны поблагодарить представителей WADA, которые были также задействованы в этой работе, нельзя не отметить прогресс в решении вопроса восстановления РУСАДА. Однако для полного решения данного вопроса предстоит довести до конца выполнение четырех пунктов. Надеюсь, что мы сможем продвинуться дальше», — приводит слова Риди ТАСС.