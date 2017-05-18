«Газпром-Югра» крупно обыграл «Дину» в первом матче полуфинальной серии ЧР

«Газпром-Югра» в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу на выезде разгромил московскую «Дину» со счётом 7:1. Вторая встреча пройдёт в Москве в пятницу, 19 мая, а третий матч намечен на 22 мая в Югорске.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Плей-офф. Полуфинал. Первый матч

«Дина» (Москва) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 1:7 (1:1)

Голы: Котляров, 14 (0:1), Абрамов, 23 (1:1), Лысков, 28 (1:2), Пирогов, 28 (1:3), Кайо, 32 (1:4, 6м), Афанасьев, 34 (1:5), Сигнев, 38 (1:6), Копейкин, 40 (1:7)

Счёт в серии: 0-1.