IAAF рассмотрит 50% оставшихся заявок российских спортсменов на следующей неделе

Антидопинговый совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций на следующей неделе рассмотрит половину оставшихся заявок россиян на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом, сообщает официальный сайт организации.

Всего в IAAF поступило 120 заявок от российских атлетов, 10 из которых ранее были удовлетворены, а ещё 17 — отклонены.

В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики на основании данных о массовом применении допинга российскими легкоатлетами, содержащихся в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда. При этом международная ассоциация приняла решение на время лишения членства ВФЛА разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим её критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.