Хикки не вернётся на пост президента Европейских олимпийских комитетов

Бывший президент Европейских олимпийских комитетов Патрик Хикки, отстранённый от занимаемой должности на период расследования дела о незаконной продаже билетов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, не вернётся на свой пост, сообщает Inside the Games.

Во время Игр-2016 71-летний ирландец был арестован, а в конце августа его выпустили из тюрьмы, но обязали оставаться в Бразилии до конца расследования. В ноябре суд позволил Хикки покинуть страну из-за неудовлетворительного состояния здоровья при условии внесения залога в размере 410 тыс. евро, а в декабре он улетел из Бразилии.

Новый глава организации будет избран на генеральной ассамблеи, которая состоится в Загребе 24 – 25 ноября, так как до этого времени расследование в отношении Хикки завершено не будет. Обязанности президента ЕОК сейчас исполняет словенец Янез Коциянчич, который подтвердил, что будет баллотироваться на должность президента.