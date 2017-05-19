Представители USA Weightlifting обсудили реформирование ФТАР с Агапитовым

Представители федерации тяжёлой атлетики США побывали с официальным визитом в Москве и обсудили с президентом Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максимом Агапитовым ход реформирования ФТАР, сообщает Inside the Games. В июле 2016 года Международная федерация тяжёлой атлетики не допустила российских тяжелоатлетов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за череды допинговых скандалов.

«Мы должны увидеть, что именно делает Россия, чтобы улучшить борьбу с допингом. Важно, что наш спорт признаёт усилия, предпринимаемые президентом Агапитовым, и даёт руководству ФТАР возможность доказать, что она может внести ценный вклад в развитие тяжёлой атлетики», – сообщил исполнительный директор USA Weightlifting Фил Эндрюс.