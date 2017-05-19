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Мутко: ситуация с Исинбаевой равносильна той, что у меня получилась с ФИФА

19 мая 2017, пятница. 10:59. Другие

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с восстановлением статуса Российского антидопингового агентства и требованием ВАДА о том, чтобы двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева покинула пост главы наблюдательного совета РУСАДА. Ранее Мутко выразил надежду на то, что РУСАДА будет полностью восстановлено к ноябрю 2017 года.

«В мае мы критерий по Исинбаевой выполним, и я надеюсь, что с июня два новых полномочия — планирование и забор проб — нам будут возвращены и организация будет близка к восстановлению. К Лене ни у кого нет никаких вопросов, в том числе у ВАДА. Ситуация равносильна той, что у меня получилась с ФИФА. Я два года как член исполкома, ко мне никаких вопросов как к представителю Европы, в Европе, в УЕФА устраивает моя работа. Потом вводятся критерии, по которым членами исполкома не могут быть члены государственных органов власти стран.

Было бы корректнее, если бы это было сделано до выборов, и, конечно, это можно было бы сегодня оспаривать в CAS, потому что есть в швейцарском праве и спортивном праве пункты, что по ходу игры правила не меняются. Мы все критерии выполняли, они по ходу добавили новый. Этот критерий не направлен против Лены, это больше направлено на то, чтобы создать большую независимость этой организации. Хотя мы исходим из того, что Лена – двукратная олимпийская чемпионка, член МОК, и от кого она зависит? Ни от кого. Но они исходят из того, что в набсовете РУСАДА она представляет учредителя – ОКР. Вот они хотят, чтобы председатель не представлял учредителя. Пост главы набсовета она, конечно, покинет.

Планирование и забор допинг-проб – это главное, потому что мы большая страна и возможности людей, которые из других стран приезжают и занимаются заборами проб – это крайне сложно. Те критерии, которые они считают не до конца выполненными, с ними, с этими задачами мы в мае справимся. Я уверен, что ОКР и ПКР как учредители РУСАДА при поддержке Минспорта РФ с этими задачами справятся.

Это движение вперёд, мы все эти годы демонстрируем устремленность в борьбе с допингом, готовность создать сильную антидопинговую организацию. Препятствие одно – отсутствие элементарных критериев. Мы исходим из того, что мы с коллегами из ВАДА, из нашей независимой комиссии, из министерства спорта выполняем свои обязательства", — цитирует Мутко «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко Елена Исинбаева ВАДА Допинг ОКР ФИФА
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