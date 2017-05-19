Велогонщик Томас сошёл с «Джиро д'Италия» после инцидента с мотоциклом

Один из лидеров британской велокоманды Sky Герайнт Томас был вынужден прекратить выступление на нынешнем «Джиро д'Италия» из-за травм, полученных в результате инцидента с мотоциклом на восьмом этапе, сообщает официальный сайт команды.

15 мая голландский велогонщик команды Sunweb Вилко Келдерман досрочно завершил выступление на «Джиро д'Италия» после столкновения с мотоциклом сопровождения. Спортсмен сломал палец на руке. В завал тогда попал Томас, а также другой велогонщик Sky Микел Лана и капитан Orica-Scott Адам Йейтс.