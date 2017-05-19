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Смирнов: в ВАДА изменили отношение к докладу Макларена без нашего воздействия

19 мая 2017, пятница. 14:45. Другие

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сказал, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) изменило своё мнение о докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте без воздействия извне.

«Сначала были требования безоговорочно признать доклад от А до Я. Когда мы вели переговоры с Маклареном ещё в октябре, то обратили внимание на это.

Я почти три часа с ним беседовал и сказал, что абсолютно неправомочно упрекать нас в том, что у нас есть государственная система поддержки допинга, и духу нашей страны это совершенно не соответствует.

В конце концов в ВАДА сами пришли к этому выводу, не хочу сказать, что это произошло под нашим воздействием. Об этом говорили многие деятели, представители Международного олимпийского комитета, в частности один из руководителей администрации и независимые юристы», – цитирует Смирнова ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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ВАДА Допинг МОК
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