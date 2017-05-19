Путин наградил сотрудников ОКР за успехи в подготовке к Олимпиаде-2016

Президент России Владимир Путин наградил за успехи в подготовке к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро сотрудников Олимпийского комитета России и медицинских работников, в том числе из структур Федерального медико-биологического агентства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Всего почётными грамотами и благодарностями награждён 31 человек «за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро».

В число награждённых вошёл главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков, а также тренер по вольной борьбе Анатолий Маргиев.