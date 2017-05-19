Олимпийская чемпионка Нестеренко завершила карьеру

Известная белорусская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко завершила спортивную карьеру, сообщил старший тренер сборной Беларуси по лёгкой атлетике Анатолий Стацкеевич.

«Те, кто видел её победу в 2004 году, стали свидетелями уникального события. Юлия Нестеренко внесла огромный вклад в развитие белорусского спорта. Надеемся, что воспитаем достойную смену нашей прославленной чемпионке», — сказал Стацкеевич в интервью БелТА.

Нестеренко завоевала золотую медаль в беге на 100 м на летних Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Торжественные проводы олимпийской чемпионки состоятся во время Кубка Беларуси по лёгкой атлетике, который пройдёт в Бресте с 30 мая по 1 июня.