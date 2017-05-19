Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Грищук сыграл вничью с Мамедьяровым в 7-м туре второго этапа Гран-при ФИДЕ

19 мая 2017, пятница. 21:24. Другие

Все российские участники второго этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Москве, завершили свои партии вничью. Александр Грищук поделил очки с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана. Российское дерби Эрнесто ИнаркиевЯн Непомнящий также завершилось ничьей на 19-м ходу. Пётр Свидлер не сумел обыграть израильтянина Бориса Гельфанда, а Евгению Томашевскому немного не хватило до победы над индийцем Пенталой Харикришной.

Свою первую победу в турнире одержал Аниш Гири, выигравший у Салеха Салема. Китаянка Хоу Ифань в упорной шестичасовой борьбе переиграла Йона Людвига Хаммера.

Результаты остальных партий:

Хикару Накамура (США) – Дин Лижэнь (Китай) – 0,5:0,5

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 0,5:0,5

Франциско Вальехо (Испания) – Майкл Адамс (Англия) – 0,5:0,5

Турнирное положение после 7-го тура:

1-2. Дин Лижэнь, Шахрияр Мамедьяров — по 4,5.

3-9. Пётр Свидлер, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Максим Вашье-Лаграв, Хикару Накамура, Борис Гельфанд, Аниш Гири — по 4.

10-11. Евгений Томашевский, Хоу Ифань — по 3,5.

12-15. Ян Непомнящий, Пентала Харикришна, Франциско Вальехо, Йон Людвиг Хаммер — по 3.

16-17. Майкл Адамс, Салех Салем — по 2,5.

18. Эрнесто Инаркиев — 2.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Грищук Пётр Свидлер
Новости. Другие
19 мая 2017, пятница
21:45 «Дина» сравняла счёт в полуфинальной серии с «Газпромом-Югра»
21:24 Грищук сыграл вничью с Мамедьяровым в 7-м туре второго этапа Гран-при ФИДЕ
21:08 Россияне завоевали пять золотых медалей в первый день ЧЕ по самбо в Минске
21:03 Колобков: ВАДА предложит Исинбаевой работу по защите чистых спортсменов
20:34 Команды Моисеевой и Джонс досрочно вышли в плей-офф CCT Arctic Cup по кёрлингу
20:31 Бондарева завоевала золото в весе до 48 кг на ЧЕ по самбо в Минске
20:22 Магомедов — чемпион Европы по боевому самбо в весе до 57 кг
19:20 Илие выиграла соревнования в стрельбе из винтовки на 10 м на 2-м этапе КМ
19:05 Колумбиец Гавирио выиграл 13-й этап многодневки «Джиро д'Италия»
18:33 «Динамо» сравняло счёт в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с «Сибиряком»
18:21 Олимпийская чемпионка Нестеренко завершила карьеру
17:24 Автобус с гандболистками клуба «Ростов-Дон» попал в ДТП в Самаре
16:49 Игрок сборной РФ по мини-футболу Эдер Лима перейдёт в «Сорокаба Футзал»
16:39 Путин наградил сотрудников ОКР за успехи в подготовке к Олимпиаде-2016
16:19 Каменский победил в стрельбе из винтовки с 10 м на этапе КМ с мировым рекордом
15:28 Шардаков из «СКА-Нефтяника» признан самым ценным игроком сезона-2016/17
14:45 Смирнов: в ВАДА изменили отношение к докладу Макларена без нашего воздействия
14:00 Исполком МОК 9 июня обсудит вопрос выбора столиц Игр 2024 и 2028 годов
13:47 Перова поспорит за бронзу этапа Кубка мира по стрельбе из лука в Шанхае
13:33 Российские гимнастки лидируют в многоборье на юниорском ЧЕ в Будапеште
12:59 Смирнов: набсовет РУСАДА возглавит академик, предприниматель или космонавт
12:22 Велогонщик Томас сошёл с «Джиро д'Италия» после инцидента с мотоциклом
11:35 Легкоатлеты Сокирский и Сивкова пропустят предстоящие турниры в Германии
10:59 Мутко: ситуация с Исинбаевой равносильна той, что у меня получилась с ФИФА
09:57 Талански выиграл пятый этап велогонки «Тур Калифорнии»
09:51 Риди: ситуация с РУСАДА не должна повлиять на участие россиян в Олимпиаде-2018
09:34 Россиянки поспорят за бронзу этапа КМ по стрельбе из блочного лука в Шанхае
09:33 Представители USA Weightlifting обсудили реформирование ФТАР с Агапитовым
09:10 Маденова заняла восьмое место на турнире по конкуру в Германии
07:32 Президент ВАДА: надеюсь, РУСАДА возобновит работу в начале июня
03:16 Гендиректор ВАДА Ниггли подтвердил, что Исинбаева может остаться в совете РУСАДА
00:57 Хикки не вернётся на пост президента Европейских олимпийских комитетов
00:43 Новый руководитель набсовета РУСАДА будет избран до конца мая
18 мая 2017, четверг
23:53 IAAF рассмотрит 50% оставшихся заявок российских спортсменов на следующей неделе
23:46 «Газпром-Югра» крупно обыграл «Дину» в первом матче полуфинальной серии ЧР
22:49 Риди: для восстановления РУСАДА необходимо выполнить четыре пункта
22:36 Уход Исинбаевой — ключевое требование для возобновления тестирований РУСАДА
22:16 Фристайлистка Хольмлунд вышла из комы спустя пять месяцев
22:15 ВАДА: Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая
21:47 В программу поддержки информаторов ВАДА поступило около 60 сообщений
21:42 Самбо, пляжный футбол и лёгкая атлетика вошли в программу Европейских игр — 2019
20:40 Совет ВАДА одобрил создание Независимой организации допинг-тестирования
20:00 Грищук и Свидлер сыграли вничью в шестом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Москве
19:38 ВАДА собирается получить право наказывать НОК за антидопинговые нарушения
19:18 Гавирия выиграл 12-й этап «Джиро д'Италия», Закарин — 10-й в общем зачёте
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?
Анатолий Хованцев
361 (8%)
Николай Лопухов
90 (2%)
Дмитрий Губерниев
907 (20%)
Валерий Польховский
389 (9%)
Леонид Гурьев
71 (2%)
Павел Ростовцев
299 (7%)
Владимир Королькевич
152 (3%)
Виталий Мутко
702 (16%)
Александр Тихонов
428 (10%)
Магдалена Нойнер
1072 (24%)
Проголосовало: 4471
Архив →
© championat.com, 2000–2017