Грищук сыграл вничью с Мамедьяровым в 7-м туре второго этапа Гран-при ФИДЕ

Все российские участники второго этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Москве, завершили свои партии вничью. Александр Грищук поделил очки с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана. Российское дерби Эрнесто Инаркиев – Ян Непомнящий также завершилось ничьей на 19-м ходу. Пётр Свидлер не сумел обыграть израильтянина Бориса Гельфанда, а Евгению Томашевскому немного не хватило до победы над индийцем Пенталой Харикришной.

Свою первую победу в турнире одержал Аниш Гири, выигравший у Салеха Салема. Китаянка Хоу Ифань в упорной шестичасовой борьбе переиграла Йона Людвига Хаммера.

Результаты остальных партий:

Хикару Накамура (США) – Дин Лижэнь (Китай) – 0,5:0,5

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 0,5:0,5

Франциско Вальехо (Испания) – Майкл Адамс (Англия) – 0,5:0,5

Турнирное положение после 7-го тура:

1-2. Дин Лижэнь, Шахрияр Мамедьяров — по 4,5.

3-9. Пётр Свидлер, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Максим Вашье-Лаграв, Хикару Накамура, Борис Гельфанд, Аниш Гири — по 4.

10-11. Евгений Томашевский, Хоу Ифань — по 3,5.

12-15. Ян Непомнящий, Пентала Харикришна, Франциско Вальехо, Йон Людвиг Хаммер — по 3.

16-17. Майкл Адамс, Салех Салем — по 2,5.

18. Эрнесто Инаркиев — 2.