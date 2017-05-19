«Дина» сравняла счёт в полуфинальной серии с «Газпромом-Югра»

Московская «Дина» на своей площадке обыграла команду «Газпром-Югра» из Югорска со счётом 4:0 и сравняла счёт в полуфинальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги. Накануне в первом матче гости одержали победу со счётом 7:1.

Во втором матче дубль оформил Эскердинья, по голу забили Артём Ниязов и Янар Асадов.

Третий матч серии до трёх побед пройдёт 22 мая в Югорске.

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Плей-офф. Полуфинал. Второй матч

«Дина» (Москва) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 4:0 (3:0)

Голы: Эскердинья, 8, 47, Ниязов, 11, Асадов, 22.

Счёт в серии: 1-1.