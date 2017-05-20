Гурьев: надеюсь, получится вырастить своего Карлсена

Член попечительского совета Российской шахматной федерации, генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев, присутствующий на матчах второго этапа Гран-при ФИДЕ в Москве, выразил надежду, что России в скором времени удастся вернуть себе титул чемпиона мира.

«Я знаком с некоторыми шахматистами, которые здесь играют. У меня хорошие отношения с Яном Непомнящим и Петром Свидлером, но все равно стараюсь не болеть за кого-то одного и поддерживаю всех россиян. Вижу большой потенциал в шахматах, которые сильно помолодели. Надо обучать юных игроков, правильно финансировать. Я уверен, что в конечном счёте шахматная корона вернется в Россию.

Следил ли за матчем Сергея Карякина с Магнусом Карлсеном? Да, смотрел все партии. Сергей был очень близок к успеху, но немного не хватило. Мне было очень интересно там побывать, тем более это совпало с предвыборной кампанией в США и ажиотажем вокруг Дональда Трампа. Безусловно, присутствовало расстройство, что Карякин не победил, но оптимизма не теряю, и в регионах, где есть большая программа развития шахматных клубов, надеюсь, получится вырастить своего Карлсена», — приводит слова Гурьева «Газета.Ru».