Диббен стал победителем шестого этапа велогонки «Тур Калифорнии»

Британский велогонщик Джонатан Диббен из команды Sky стал победителем шестого этапа «Тура Калифорнии». В «разделке» на 24 километра он показал время 28 минут 27 секунд, опередив американца Брента Букуолтера (BMC), который стал вторым, на 7 секунд, а ещё одного представителя США Эндрю Талански (Cannondale Drapac), который замкнул тройку лучших, — на 16.

Перед заключительным этапом в генеральной классификации лидерство захватил новозеландец Джордж Беннетт из Lotto NL-Jumbo — 20 часов 16 минут 48 секунд. Далее следуют поляк Рафал Майка из Bora-Hansgrohe (+35 секунд) и Талански (+36 секунд).

Последний этап «Тура Калифорнии» состоится 20 мая.