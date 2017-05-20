Россиянки — третьи в командных соревнованиях «блочниц» на этапе КМ в Шанхае

Женская сборная России по стрельбе из блочного лука заняла третье место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Шанхае (Китай). В матче за бронзу Александра Савенкова, Наталья Авдеева и Мария Виноградова оказались сильнее представительниц Китайского Тайбэя со счётом 226:222.

В финале сборная Южной Кореи в упорной борьбе сломила сопротивление лучниц из Дании со счётом 228:226.

На пути к матчу за третье место россиянки победили команды Австралии и Ирана, но уступили в полуфинале кореянкам.

Мужская сборная России в блочном луке в четвертьфинале уступила американцам. В миксте россияне в 1/8 финала проиграли иранцам.