Шахрай переизбран в совет Всемирной федерации бадминтона

На общем собрании Всемирной федерации бадминтона в Австралии состоялись выборы в высший руководящий орган федерации — совет BWF. Президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай в третий раз вошёл в состав совета, сообщает официальный сайт BWF. Полномочия нового состава, в который в общей сложности были избраны 27 человек, рассчитаны на четыре года и истекают в 2021 году.

Кроме того, на общем собрании организации прошли выборы её главы. Президентом BWF на новый срок был переизбран датчанин Поуль-Эрик Хёйер.