Пашкин вошёл в тренерский штаб сборной России по хоккею с мячом

Стало известно имя второго тренера сборной России по хоккею с мячом. Напомним, что на заседании исполкома Федерации хоккея с мячом России главный тренер национальной сборной Сергей Мяус попросил отставку, чтобы сосредоточиться на работе в ФХМР.

Юрьев сменит Мяуса на посту главного тренера сборной РФ по хоккею с мячом

На должность главного наставника вернулся тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев, который возглавлял сборную до Сергея Мяуса. Также в тренерский штаб сборной вошёл красноярский тренер Андрей Пашкин, в межсезонье назначенный главным тренером иркутского «Байкала-Энергии», сообщает корреспондент «Чемпионата» Ника Песчинская. Этот тренерский тандем работал на чемпионатах мира в Венерсборге (2013) и Иркутске (2014), которые сборная России выиграла.