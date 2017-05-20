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Пашкин вошёл в тренерский штаб сборной России по хоккею с мячом

20 мая 2017, суббота. 10:50. Другие

Стало известно имя второго тренера сборной России по хоккею с мячом. Напомним, что на заседании исполкома Федерации хоккея с мячом России главный тренер национальной сборной Сергей Мяус попросил отставку, чтобы сосредоточиться на работе в ФХМР.

Юрьев сменит Мяуса на посту главного тренера сборной РФ по хоккею с мячом

На должность главного наставника вернулся тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев, который возглавлял сборную до Сергея Мяуса. Также в тренерский штаб сборной вошёл красноярский тренер Андрей Пашкин, в межсезонье назначенный главным тренером иркутского «Байкала-Энергии», сообщает корреспондент «Чемпионата» Ника Песчинская. Этот тренерский тандем работал на чемпионатах мира в Венерсборге (2013) и Иркутске (2014), которые сборная России выиграла.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России - Хоккей с мячом
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