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Лукашенко: председатель КГБ возглавит набсовет Федерации биатлона Беларуси

20 мая 2017, суббота. 12:38. Другие

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал смену руководства национальной федерации биатлона.

«Возьмём биатлон. Всегда было так, что КГБ курировал биатлон. Мы это оставили с советских времён – избрали председателем федерации биатлона Вакульчика, председателя КГБ. Я заметил, что министр спорта и другие должностные лица как-то, мягко говоря, не управляли этими федерациями. Поскольку большие начальники – генеральный прокурор, председатель КГБ. Очень трудно было управлять, всё было замкнуто на президента, мне пришлось заниматься и спортом.

Мы решили сделать так: крупный, способный специалист возглавляет федерацию. На местах с этим согласились. Поэтому идут перевыборы. Вакульчик возглавит наблюдательный совет, будет оказывать посильную помощь развитию биатлона. И будет отвечать не меньше, чем руководитель федерации», – сказал Лукашенко в эфире ТК «Беларусь-1».

Источник: by.tribuna.com Сообщить об ошибке
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Александр Лукашенко
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