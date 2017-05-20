Мутко: независимость РусАДА даст сборной России шанс на участие в ОИ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что полная независимость РусАДА повысит шансы сборной России на участие в Олимпийских играх — 2018.

«Я считаю, что полная независимость РусАДА — это тот критерий, который даёт дополнительный шанс на участие нашей сборной на Олимпийских играх. Каких-то конкретных претензий к нашим спортсменам нет, есть глобальные обвинения. Наша организация сделает много допинг-проб, у наших спортсменов будет по три-четыре сданных пробы, уже перед Олимпиадой у каждого возникнет своё досье», — передвёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.