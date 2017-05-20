Рапиристки Дериглазова и Трипапина — призёры этапа Гран-при в Шанхае

Российская рапиристка Инна Дериглазова проиграла в финале этапа Гран-при по фехтованию итальянке Мартине Батини и стала обладательницей серебряной медали. Бронзу разделили между собой француженка Исаора Тибу и ещё одна представительница России Светлана Трипапина.

Фехтование. Этап Кубка мира. Шанхай, Китай

Женщины. Рапира

1. Мартина Батини (Италия).

2. Инна Дериглазова (Россия).

3. Исаора Тибу (Франция) и Светлана Трипапина (Россия)…

12. Аделина Загидуллина (Россия)…

16. Марта Мартьянова (Россия)…

21. Яна Алборова (Россия)…

23. Ирина Елесина (Россия)…

28. Лейла Пириева (Россия)…

35. Лариса Коробейникова (Россия).

36. Кристина Самсонова (Россия)…

38. Анастасия Иванова (Россия)…

74. Оксана Мартинес (Россия).