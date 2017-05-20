Матиенко: новый регламент ЧР по бенди позволит избежать скандалов

Президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области и член исполкома ФХМР Владимир Матиенко сообщил, что новый регламент чемпионата России позволит избежать ситуаций, схожих со скандалом на матче между «Водником» и «Байкалом-Энергия», в котором команды забили 20 автоголов.

«Мы помним, что президент ФХМР Борис Скрынник раскритиковал действия инспектора матча в Архангельске, который не позвонил в федерацию, чтобы получить инструкции. Теперь чётко расписан порядок действий главного судьи и судьи-инспектора при возникновении ситуаций, не позволяющих продолжение хоккейного матча. Какие же именно это ситуации? Матч без должной спортивной борьбы — когда хоккеисты не играют, а только делают вид, неоднократный явный, умышленный автогол в ворота любой из команд, нарушение общественного порядка и безопасности на стадионе, то есть зажжение файеров, использование петард, выброс на поле посторонних предметов, массовая драка, провокация и призывы к насилию в отношении спортивных судей, участников матча… И иные ситуации, в том числе и не предусмотренные регламентом.

В случае наступления такой ситуации главный судья прерывает матч, судья-инспектор даёт указание судье-информатору объявить по стадиону о причине остановки матчи. Судья-инспектор извещает о случившемся комитет по проведению соревнований, используя телефонную связь. Главный судья и инспектор матча совместно с должностными лицами – представителями команд, руководителями стадионов и другими официальными лицами, а в случае необходимости и представители правоохранительных органов — проводят экстренное совещание по устранению нарушений. Матч возобновляется по совместному решению инспектора и главного судьи только в том случае, если нарушения устранены. После чего ситуацию инспектор и главный судья обязаны отразить в рапорте, с подробным описанием нарушений и связанных с ними последствий. В случае обстоятельств, не позволяющих возобновление матча, главный судья и инспектор должны принять решение о невозможности проведения матча и дать указание судье-информатору об объявлении с указанием причин, после чего судья-информатор даёт указание хоккейным командам покинуть поле и такое же указание — судьям. Таким образом, порядок действий в случае подобной ситуации чётко расписан», — передаёт слова Матиенко корреспондент «Чемпионата» Ника Песчинская.