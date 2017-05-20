Дзюдоист Абдулжалилов победил на турнире «Большого шлема» в Екатеринбурге

В первый день турнира «Большого шлема» по дзюдо в Екатеринбурге российские спортсмены завоевали семь медалей. Победителем турнира в весовой категории до 66 кг стал Абдула Абдулжалилов. Бронзу в том же весе взял Ислам Хаметов. Третьим в категории до 60 кг стал Альберт Огузов.

В соревнованиях женщин сразу три россиянки — Сабина Гилязова (до 48 кг), Алеся Кузнецова (до 52 кг) и Екатерина Валькова (до 63 кг) – уступили в финальных поединках и стали серебряными призёрами. Бронзу в весовой категории до 52 кг взяла Наталья Кузютина.

Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Екатеринбург

Мужчины. До 60 кг

1. Рюдзю Нагаяма (Япония).

2. Амиран Папинашвили (Грузия).

3. Седрик Рево (Франция) и Альберт Огузов (Россия)

До 66 кг

1. Абдула Абдулжалилов (Россия).

2. Шарль Чибана (Бразилия).

3. Ислам Хаметов (Россия) и Дмитрий Минков (Беларусь).

Женщины. До 48 кг

1. Ами Кондо (Япония).

2. Сабина Гилязова (Россия).

3. Мелани Клеман (Франция) и Отгонцецег Галбадрах (Казахстан).

До 52 кг

1. Эрика Миранда (Бразилия).

2. Алеся Кузнецова (Россия).

3. Амандин Бушар (Франция) и Наталья Кузютина (Россия)

До 63 кг

1. Мартина Трайдош (Германия).

2. Екатерина Валькова (Россия).

3. Эми Ливеси (Великобритания) и Мариана Сильва (Бразилия).