Дзюдоист Абдулжалилов победил на турнире «Большого шлема» в Екатеринбурге

В первый день турнира «Большого шлема» по дзюдо в Екатеринбурге российские спортсмены завоевали семь медалей. Победителем турнира в весовой категории до 66 кг стал Абдула Абдулжалилов. Бронзу в том же весе взял Ислам Хаметов. Третьим в категории до 60 кг стал Альберт Огузов.
В соревнованиях женщин сразу три россиянки — Сабина Гилязова (до 48 кг), Алеся Кузнецова (до 52 кг) и Екатерина Валькова (до 63 кг) – уступили в финальных поединках и стали серебряными призёрами. Бронзу в весовой категории до 52 кг взяла Наталья Кузютина.
Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Екатеринбург
Мужчины. До 60 кг
1. Рюдзю Нагаяма (Япония).
2. Амиран Папинашвили (Грузия).
3. Седрик Рево (Франция) и Альберт Огузов (Россия)
До 66 кг
1. Абдула Абдулжалилов (Россия).
2. Шарль Чибана (Бразилия).
3. Ислам Хаметов (Россия) и Дмитрий Минков (Беларусь).
Женщины. До 48 кг
1. Ами Кондо (Япония).
2. Сабина Гилязова (Россия).
3. Мелани Клеман (Франция) и Отгонцецег Галбадрах (Казахстан).
До 52 кг
1. Эрика Миранда (Бразилия).
2. Алеся Кузнецова (Россия).
3. Амандин Бушар (Франция) и Наталья Кузютина (Россия)
До 63 кг
1. Мартина Трайдош (Германия).
2. Екатерина Валькова (Россия).
3. Эми Ливеси (Великобритания) и Мариана Сильва (Бразилия).