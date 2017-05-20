Велогонщик Закарин финишировал вторым на 14-м этапе «Джиро д’Италия»

Российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, финишировал вторым на 14-м этапе знаменитой многодневки Гранд-тура «Джиро д’Италия». В ходе этапа протяженностью 131 км гонщики из Кастеллании поднялись на вершину первой категории сложности в Оропа. Первым финишировал голландец Том Дюмулен из Sunweb, Закарин отстал от него на 3 секунды. Третьим финишную черту пересёк испанец Микель Ланда из Sky.

В общем зачете лидирует Дюмулен. Закарин с десятой позиции поднялся на пятую, отставая от голландца на 4,24 минуты.