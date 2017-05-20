Вагнер: думаю, я марсианка в фигурном катании

Американская фигуристка Эшли Вагнер в 26 лет далека от мысли о завершении карьеры. Бронзовый призёр ОИ-2014 в команде и вице-чемпионка мира 2016 года стремится достичь большего.

«Определённо, я марсианка в фигурном катании. Возраст — это просто число. Думаю, люди придают слишком большое значение возрасту спортсменок, и своей работой я хочу показать, что возраст не имеет большого значения.

Чувствую, сейчас я технически сильнее, чем когда-либо. Пока я не совсем довольна карьерой и собираюсь идти до конца», — приводит слова Вагнер King5.