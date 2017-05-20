Команды Сидоровой и Моисеевой дошли до полуфинала CCT Arctic Cup по керлингу

На международном турнире по керлингу среди женских команд CCT Arctic Cup, который проходит в Дудинке, определились полуфиналисты. Без поражений групповой этап прошли олимпийские чемпионки из Канады со скипом Дженнифер Джонс и сборная России со скипом Анной Сидоровой. Вторая сборная России со скипом Викторией Моисеевой в группе уступила канадкам со счётом 5:6.

В полуфиналах, которые пройдут 21 мая, российские команды сыграют между собой, а сборная Канады встретится с командой Швейцарии со скипом Алиной Петц.