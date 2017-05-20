Сборная России сыграет за 9-16-е места на этапе МС по регби-7 в Лондоне

На заключительном этапе Мировой серии по регби-7, который проходит в Лондоне, сборная России проиграла все три матча в группе В. Россияне последовательно потерпели поражения от сборных Шотландии (7:21), Франции (20:26) и Аргентины (19:26).

21 мая сборная России сыграет в плей-офф за 9-16-е места. Первым соперником отечественных регбистов станет команда Фиджи.

Регби-7. Мировая серия. Мужчины. 10-й этап. Группа B. Лондон, Великобритания

Шотландия – Россия – 21:7 (7:0).

Франция – Россия – 26:20 (12:10).

Аргентина – Россия – 26:19 (21:7).