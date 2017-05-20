Самбисты РФ завоевали шесть золотых медалей во 2-й день ЧЕ в Минске

Российские спортсмены завоевали восемь медалей — шесть золотых и две бронзовые — во второй день чемпионата Европы по самбо, который проходит в Минске.

В соревнованиях у женщин первенствовала Анастасия Поликарпова, которая в финальном поединке весовой категории до 52 кг взяла верх над Марией Буёк из Украины. Также на счету россиянок две бронзы – третьими стали Анна Щербакова (до 64 кг) и Дайна Амбарцумова (до 80 кг).

В спортивном самбо у мужчин Владимир Гладких в финальном бою в весовой категории до 57 кг взял верх над грузином Вахтангом Чидрашвили, а в категории до 100 кг Вячеслав Михайлин в решающем поединке был сильнее Дениса Тачия из Молдовы.

В боевом самбо российские спортсмены завоевали золотые медали сразу в трёх весовых категориях, в каждой из которых вторыми финалистами были представители Украины. В категории до 62 кг Александр Саликов взял верх над Александром Воропаевым, в весе до 82 кг Икрам Алискеров был сильнее Дмитро Батока, а в категории свыше 100 кг Денис Гольцов поборол Размика Тонояна.