Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Закарин: конечно, я хотел выиграть этап, но Дюмулен был немного сильнее

20 мая 2017, суббота. 21:55. Другие

Российский велогонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин прокомментировал свое выступление на 14-м этапе многодневки «Джиро д’Италия», по итогам которого он финишировал вторым, уступив 3 секунды лидеру общего зачета Тому Дюмулену из Sunweb. В генеральной классификации Закарин поднялся на пятое место.

«Я доволен своим выступлением сегодня. Конечно, я хотел выиграть этап, но Дюмулен был немного сильнее на последних метрах. Как я уже говорил, финальная неделя будет решающей, и я сосредоточен именно на ней. Это был только первый бой из тех, что предстоят в Альпах. Я буду думать только о своих действиях, а не о других гонщиках. Постараюсь проходить каждых оставшийся этап как можно лучше, а затем мы посмотрим, что будет в Милане»,- приводит слова Закарина пресс-служба команды Katusha-Alpecin.

Велогонщик Закарин финишировал вторым на 14-м этапе «Джиро д’Италия»
Источник: Официальный сайт команды Katusha-Alpecin Сообщить об ошибке
Теги
Ильнур Закарин
Новости. Другие
20 мая 2017, суббота
21:55 Закарин: конечно, я хотел выиграть этап, но Дюмулен был немного сильнее
21:28 Самбисты РФ завоевали шесть золотых медалей во 2-й день ЧЕ в Минске
20:48 Непомнящий проиграл Харикришне на этапе Гран-при ФИДЕ в Москве
20:35 Сборная России сыграет за 9-16-е места на этапе МС по регби-7 в Лондоне
20:34 Команды Сидоровой и Моисеевой дошли до полуфинала CCT Arctic Cup по кёрлингу
18:53 Вагнер: думаю, я марсианка в фигурном катании
18:25 Велогонщик Закарин финишировал вторым на 14-м этапе «Джиро д’Италия»
18:10 Легкоатлетки Чернова и Шармина лишены золотых наград Универсиады-2013
17:43 Саблист Хартунг выиграл этап КМ в Мадриде, Даниленко проиграл в четвертьфинале
17:27 Дзюдоист Абдулжалилов победил на турнире «Большого шлема» в Екатеринбурге
17:13 Матиенко: новый регламент ЧР по бенди позволит избежать скандалов
16:31 Лангвад выиграла первый этап КМ по маунтинбайку в кросс-кантри
15:55 Рапиристки Дериглазова и Трипапина — призёры этапа Гран-при в Шанхае
15:20 Мутко: никаких требований, чтобы убрать Исинбаеву, нет
15:20 Источник: бывший тренер Фары силой заставлял спортсменов принимать допинг
14:57 Медведев поручил ведомствам создать условия для подготовки по семи видам спорта
13:52 Мутко: независимость РусАДА даст сборной России шанс на участие в ОИ-2018
12:59 Межуев останется главным тренером женской сборной России по хоккею с мячом
12:48 Фуркад: есть вероятность, что завершу карьеру после Олимпиады-2018
12:38 Лукашенко: председатель КГБ возглавит набсовет Федерации биатлона Беларуси
10:50 Пашкин вошёл в тренерский штаб сборной России по хоккею с мячом
10:44 Шахрай переизбран в совет Всемирной федерации бадминтона
10:37 Россиянки — третьи в командных соревнованиях «блочниц» на этапе КМ в Шанхае
09:51 Фелпс предложил Хэкетту вместе выступить на Олимпиаде в Токио
06:48 Диббен стал победителем шестого этапа велогонки «Тур Калифорнии»
03:59 Более 100 медалей ОИ-2016 возвращены организаторам из-за появившейся ржавчины
00:24 Гурьев: надеюсь, получится вырастить своего Карлсена
19 мая 2017, пятница
23:45 «Зоркий» и «Строитель» вернутся в Суперлигу ЧР по хоккею с мячом
22:34 Солдатова и сёстры Аверины вышли в финал в упражнениях с обручем и мячом
22:19 Заварзина: большой спорт — это работа, износ организма и безразличие большинства
21:45 «Дина» сравняла счёт в полуфинальной серии с «Газпромом-Югра»
21:24 Грищук сыграл вничью с Мамедьяровым в 7-м туре второго этапа Гран-при ФИДЕ
21:08 Россияне завоевали пять золотых медалей в первый день ЧЕ по самбо в Минске
21:03 Колобков: ВАДА предложит Исинбаевой работу по защите чистых спортсменов
20:34 Команды Моисеевой и Джонс досрочно вышли в плей-офф CCT Arctic Cup по кёрлингу
20:31 Бондарева завоевала золото в весе до 48 кг на ЧЕ по самбо в Минске
20:22 Магомедов — чемпион Европы по боевому самбо в весе до 57 кг
19:20 Илие выиграла соревнования в стрельбе из винтовки на 10 м на 2-м этапе КМ
19:05 Колумбиец Гавирио выиграл 13-й этап многодневки «Джиро д'Италия»
18:33 «Динамо» сравняло счёт в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с «Сибиряком»
18:21 Олимпийская чемпионка Нестеренко завершила карьеру
17:24 Автобус с гандболистками клуба «Ростов-Дон» попал в ДТП в Самаре
16:49 Игрок сборной РФ по мини-футболу Эдер Лима перейдёт в «Сорокаба Футзал»
16:39 Путин наградил сотрудников ОКР за успехи в подготовке к Олимпиаде-2016
16:19 Каменский победил в стрельбе из винтовки с 10 м на этапе КМ с мировым рекордом
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?
Анатолий Хованцев
361 (8%)
Николай Лопухов
90 (2%)
Дмитрий Губерниев
907 (20%)
Валерий Польховский
389 (9%)
Леонид Гурьев
71 (2%)
Павел Ростовцев
299 (7%)
Владимир Королькевич
152 (3%)
Виталий Мутко
702 (16%)
Александр Тихонов
428 (10%)
Магдалена Нойнер
1072 (24%)
Проголосовало: 4471
Архив →
© championat.com, 2000–2017