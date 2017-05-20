Закарин: конечно, я хотел выиграть этап, но Дюмулен был немного сильнее

Российский велогонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин прокомментировал свое выступление на 14-м этапе многодневки «Джиро д’Италия», по итогам которого он финишировал вторым, уступив 3 секунды лидеру общего зачета Тому Дюмулену из Sunweb. В генеральной классификации Закарин поднялся на пятое место.

«Я доволен своим выступлением сегодня. Конечно, я хотел выиграть этап, но Дюмулен был немного сильнее на последних метрах. Как я уже говорил, финальная неделя будет решающей, и я сосредоточен именно на ней. Это был только первый бой из тех, что предстоят в Альпах. Я буду думать только о своих действиях, а не о других гонщиках. Постараюсь проходить каждых оставшийся этап как можно лучше, а затем мы посмотрим, что будет в Милане»,- приводит слова Закарина пресс-служба команды Katusha-Alpecin.