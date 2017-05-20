Д. Аверина: ещё до конца не осознала, что выступаю на чемпионате Европы

Дебютантка чемпионата Европы по художественной гимнастике Дина Аверина поделилась впечатлениями от выступления в командном турнире. Дина уверенно выиграла квалификацию в упражнении с булавами, а также вышла в финал в упражнениях с обручем (4-й результат) и с лентой (6-й).

«Это мои первые крупные соревнования — огромное событие. Я чувствую разницу с турнирами, в которых ранее принимала участие – этапы Кубка мира, Гран-при. Здесь всё больше – больше переживаний, ответственности и давления, но мне приходится с этим справляться. Здесь много сильных соперниц, и я думаю, что это помогает нам, потому что мы видим, как они работают, в том числе на тренировках, и хотим быть лучше – расти и развиваться с каждым днем. С сестрой Ариной мы всегда помогаем друг другу настроиться перед выходом и поддерживаем друг друга во время соревнований.

Я буду довольна своими результатами, если хорошо выполню свои программы и мой тренер Вера Шаталина будет довольна мной. Это будет идеально. Детально я с ней еще не обсуждала своё выступление, но она сказала, что довольна тем, что я показала. Я сделала все, что в моих силах, чтобы произвести хорошее впечатление.

Условия здесь на самом деле очень хорошие. В тренировочных залах много ковров! Очень много болельщиков приехало из России, поэтому мы получаем огромную поддержку со стороны трибун. Мне всё вокруг нравится, но я еще до конца не осознала, что соревнуюсь здесь», — приводит слова Авериной пресс-служба Европейского гимнастического союза.