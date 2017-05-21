Кузютина: ехала в Екатеринбург с желанием выиграть турнир

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, призёр чемпионатов мира, российская дзюдоистка Наталья Кузютина разочарована своим результатом на престижном турнире «Большого шлема», который проходит в Екатеринбурге. В категории до 52 кг она завоевала бронзовую медаль.

«Я сильно расстроилась, что заняла только третье место. В двух поединках победила уверенно, и в полуфинале шла выигрывать. Однако в схватке за выход в решающий раунд не удалось одолеть Эрику Миранду из Бразилии. Пришлось тяжело. Поединок перешёл в дополнительный раунд. Здорово измотали друг друга.

Разозлилась ли после неудачи в полуфинале? И такие эмоции присутствовали. Всё-таки ехала в Екатеринбург с желанием выиграть турнир. Но впереди – следующие старты. После «Большого шлема» в Екатеринбурге вместе с другими дзюдоистами сборной России отправимся в Адлер, где продолжим подготовку к очередным соревнованиям», — приводит слова Кузютиной «Тюменская арена».