Лучшие команды ЧР по хоккею с мячом смогут выбирать соперников по плей-офф

В предстоящем чемпионате России по хоккею с мячом появится нововведение. По окончании турнира в формате из двух кругов первые три команды смогут сами выбирать себе соперников по плей-офф. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Нике Песчинской рассказал Владимир Матиенко, президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области и член исполкома Федерации хоккея с мячом России.

«Это «шведский» вариант. Сначала будет выбирать соперника первая команда, затем вторая, и из оставшихся – третья. Это сделано, чтобы исключить варианты с подтасовками результатов, когда команды специально проигрывают, чтобы выбрать себе более удобного соперника», — рассказал Матиенко.