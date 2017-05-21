Россиянки выиграли командные соревнования на этапе КМ по стрельбе из лука

Россиянки Саяна Цыремпилова, Ксения Перова и Наталья Эрдыниева стали победительницами командных соревнований по стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира в Шанхае. В финале они оказались сильнее американок — 6:2. Россияне Артём Махненко, Александр Кожин и Арсалан Балданов стали шестыми.

Стрельба из лука. Кубок мира. Первый этап. Шанхай, Китай

Мужчины. Классический лук. Командные соревнования

1. Казахстан.

2. Южная Корея.

3. Япония…

6. Россия.

Женщины. Классический лук. Командные соревнования

1. Россия.

2. США.

3. Китай.