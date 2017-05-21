Четырёхкратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Немов введён в Международный Зал славы гимнастики, сообщает официальный сайт организации. Также в зал славы были включены узбекская спортсменка Оксана Чусовитина, японец Сюн Фудзимото и американка Алисия Сакрамоне. Церемония состоялась в Оклахоме (США).

Отметим, что 41-летняя Чусовитина стала первой гимнасткой в истории, которая была введена в Зал славы до завершения карьеры.

Немов завоевал 12 олимпийских медалей (четыре золотые, две серебряные, шесть бронзовых) и пять раз побеждал на чемпионатах мира.